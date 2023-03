PS5: disponibile il nuovo aggiornamento con Discord e VRR per 1440p, tutti i dettagli

Da oggi è disponibile il firmware 7.00 di PS5 che introduce diverse novità in termini di esperienza utente, social ed accessibilità. Tra le aggiunte principali spiccano senza dubbio l’integrazione della chat vocale di Discord e il supporto al VRR per la risoluzione 1440p.

Adesso sarà finalmente di partecipare a una chat vocale di Discord direttamente da PS5, il che permette di comunicare in-game o chiacchierare con giocatori sulla maggior parte della altre piattaforme di gioco. Per poter utilizzare questa funzione basterà semplicemente collegare il proprio account Discord all’account PSN della console, oppure direttamente dall’app di Discord per Windows, Mac o dispositivo mobile seguendo questi passaggi. Fatto questo, sarà possibile usare l’applicazione Discord sul proprio dispositivo mobile o computer per avviare una chat vocale di Discord sulla console PS5.

Un’altra delle principali novità di questo nuovo aggiornamento riguarda l’aggiunta del supporto al Variable Refresh Rate per i 1440p. Grazie al firmware 7.00, ora il VRR si attiva anche quando si gioca con questa risoluzione, a patto però di possedere un display con HDMI 2.1 compatibile con questa tecnologia.

Tra le altre aggiunte, troviamo anche la possibilità di aggiornare il DualSense direttamente tramite connessione wireless senza usare il cavo, di trasferire i dati da PS4 a PS5 e da PS5 a PS5 finalmente in modo più semplice, nuove opzioni per gestire la raccolta di giochi, nuove funzioni per la condivisione delle catture e delle clip di gioco e tanto altro ancora. Per saperne di più, potete consultare le note ufficiali complete del firmware 7.00 di PS5 a questo indirizzo.