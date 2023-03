Oscar 2023: dove vedere in TV la cerimonia

Ecco dove poter vedere nella notte del 12 marzo la cerimonia degli Oscar 2023 sia in televisione che in streaming.

Nella notte del 12 marzo si terrà la cerimonia degli Oscar 2023, la 95esima edizione che si svolgerà presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Così come nei precedenti anni sarà possibile seguire gli Oscar 2023 in televisione nel nostro Paese: sia in chiaro che in streaming. A trasmettere la cerimonia ci sarà Sky, mentre in streaming sarà possibile seguirla su NOW, e poi in chiaro sarà presente su TV8.

Spicca quest’anno, tra i film candidati, Everything Everywhere All at Once – che ha conquistato ben undici nomination e una decisamente buona probabilità di vedersene assegnato qualcuno.

Per celebrare gli Oscar 2023 da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar, per un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta, proponendo oltre cento titoli.

Su Sky sono disponibili anche alcuni dei film candidati quest’anno: tra questi segnaliamo ELVIS, candidato ad otto premi tra cui miglior film, miglior attore protagonista con Austin Butler, miglior montaggio, migliore scenografia, migliore fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciature. Il lungometraggio è già disponibile su Sky Primafila, e arriverà lunedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e in seconda serata su Sky Cinema Oscar) e su NOW.