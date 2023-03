CD Projekt RED: uno streaming in favore delle vittime del terremoto in Turchia e Siria

CD Projekt RED e GOG si prodigheranno per un live stream di beneficenza, il 16 marzo, in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto in Medio Oriente.

CD Projekt RED e la sua piattaforma sussidiaria GOG annunciano la loro partecipazione a “Playing for Türkiye and Syria”, un live stream mondiale per beneficenza organizzato da Global Jam e Woman in Games in supporto alle popolazioni colpite dal recente terremoto in Medio Oriente che ha sconvolto Turchia e Siria.

Si tratterà di un evento di ventiquattr’ore che inizierà alle 5:00 del mattino sul nostro fuso orario, con rappresentanze di vario tipo dall’industria dei videogiochi, al fine di racimolare fondi da devolvere alle vittime del sisma occorso a Febbraio.

Sono previsti live gameplay, interviste e tavole rotonde con sviluppatori e content creator, nonché attività collaterali e giveaway. Tra gli ospiti, immancabile Paweł Sasko, Quest Director di CD PROJEKT RED.

A breve arriveranno maggiori dettagli, tra cui la lista completa dei partecipanti, delle attività previste e delle associazioni caritatevoli coinvolte, saranno disponibili sul sito ufficiale di Global Game Jam; i canali Twitch su cui collegarsi saranno quello dell’organizzazione e quello di CDPR.

