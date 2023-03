The DioField Chronicle: numerose novità nell’aggiornamento ora disponibile

L'aggiornamento gratuito ora disponibile per The DioField Chronicle reca con sé numerose novità: vediamole insieme.

Square Enix ha appena lanciato un aggiornamento gratuito per uno dei suoi titoli più recenti, l’RPG strategico The DioField Chronicle: l’update 1.20 è disponibile per console PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) e contiene davvero molti contenuti tutti da scoprire, tra cui cinque nuove missioni, due missioni secondarie, equipaggiamento e abilità supplementari.

In questo nuovo aggiornamento, i fan del titolo potranno inoltre scoprire di più su Waltaquin Redditch, impersonandolo nelle sette nuove missioni e guidandolo lungo una nuova area utilizzando il nuovo “Mind Map System” e utilizzando l’esclusivo strumento dei “Tomi Magici” che sono specifici di questo personaggio e permettono l’uso di abilità di necromanzia e necrotiem, schierando cavalieri e draghi scheletrici.

Sarà presente anche un nuovo avversario, il Behemoth, il più potente finora incontrato nel gioco. Anche chi pensa di aver già fatto o visto di tutto nel titolo avrà dunque qualche novità da scoprire, tra cui l’Extra Mode all’interno del New Game+, che cambia i parametri dei nemici e fornisce anche il nuovo livello di difficoltà “Very Hard”.

Ricordiamo che The DioField Chronicle contempla un sistema di battaglia tattica in tempo reale (RTTB) piuttosto stratificato e strategico, in cui i giocatori e le truppe agiscono in tempo reale, con cambi di fronte e capovolgimenti delle situazioni istantanei e all’ordine del giorno. L’ambientazione è dark fantasy, con una commistione di elementi moderni e medievali.

