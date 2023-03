Rocket League: il trailer e le novità della Stagione 10

Psyonix, lo studio di sviluppo di San Diego fautore dell’enorme successo di Rocket League, annuncia con un nuovo trailer che la Stagione 10 di Rocket League avrà inizio domani, 8 marzo. La nuova stagione di Rocket League sarà caratterizzata da un nuovo Rocket Pass, con la Volkswagen Golf II GTI, una variante di Arena e molto altro. Il Rocket Pass della Stagione 10 presenta la Volkswagen Golf II GTI, l’iconica e veloce berlina. I giocatori in possesso del Rocket Pass premium sbloccheranno immediatamente in gioco la Volkswagen Golf GTI (Octane hitbox) e avranno la possibilità di sbloccare una Volkswagen Golf GTI RLE potenziata mentre guadagnano livelli nel Rocket Pass. È possibile consultare un’anteprima degli altri oggetti presenti nel Rocket Pass a quest’indirizzo. La Stagione 10 di Rocket League sarà attiva dall’8 marzo (alle 8 am PST) a seguito di un aggiornamento del gioco previsto per oggi, 7 marzo.

Nel corso della Stagione 10 di Rocket League sarà possibile sperimentare altri elementi, tra cui:

Nuova Variante d’Arena – Nella Stagione 10 i giocatori potranno esplorare la nuova variante Deadeye Canyon (Oasis).

Contatore per il Tempo Medio d’Attesa – Un contatore per il Tempo Medio d’Attesa per le Playlist Online sarà aggiunto con l’aggiornamento previsto prima del lancio della Stagione. Con questa funzione, i giocatori potranno vedere un tempo d’attesa stimato mentre cercano una partita Online. Questo indicatore rimpiazzerà l’attuale elemento dedicato alla Popolazione della Playlist (Buona, Ottima, Eccellente)

Nuovo Evento di Gioco – Un nuovo Evento di Gioco a Tempo Limitato avrà luogo nel corso della stagione con un tema incentrato sulle macchine. Ulteriori dettagli verranno rivelati il prossimo mese.

Ricompense di Stagione e altro – I Premi Competitivi della Stagione 9 saranno distribuiti poco dopo l’inizio della Stagione 10. Questa Stagione introduce le nuove ricompense dei Tornei Competitivi.

Per ulteriori informazioni su cosa arriverà nella Stagione 10, consultate le novità sul sito ufficiale a quest’indirizzo.

Leggi anche: