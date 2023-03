PlayStation Plus, marzo 2023: disponibili i giochi PS4 e PS5 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di marzo 2023 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

07—Mar—2023 / 10:44 AM

Da oggi, martedì 7 marzo 22023, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di marzo 2023 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Battlefield 2042 – PS5/PS4

Minecraft Dungeons – PS4

Code Vein – PS4

Battlefield 2042 è l’ultimo capitolo della serie DICE. Ambientato in un futuro distopico, nel quale l’emergenza ambientale ha messo in ginocchio la civiltà, questo divertentissimo shooter resta ricco di contenuti ed in continua evoluzione.

Minecraft Dungeons, invece, è un particolare dungeon crawler ambientato nell’universo di Minecraft. “Possono giocare insieme fino a quattro amici, oppure puoi affrontare i dungeon in solitaria. Supera livelli tutti diversi, pieni di azione e di tesori, per riuscire nella tua epica missione: salvare gli abitanti del villaggio e sconfiggere l’Arci-abitore.” recita la descrizione ufficiale.

Code Vein è un gioco di ruolo d’azione con elementi soulslike che piacerà sicuramente agli amanti delle sfide. La descrizione ufficiale recita: “In un futuro prossimo, un evento catastrofico ha causato la caduta del mondo civile. Dalle macerie del vecchio mondo è emersa un nuovo tipo di umanità – i Revenant – che in cambio delle memoria della loro vita precedente hanno ottenuto il potere e la capacità di raccogliere diversi Doni, che li possono rendere ancora più forti. Un gruppo di questi, chiamati Veil, ha unito le forze per cercare di riscattare le loro memorie e scoprire la causa del collasso.”

I giochi saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus fino al 4 aprile 2023.