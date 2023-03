John Wick 4: una clip dal nuovo film con Keanu Reeves

Da poco Fandango ha diffuso una clip da John Wick 4, che vede protagonisti lo stesso personaggi principale interpretato da Keanu Reeves ed il character di Laurence Fishburner. La scena è ambientata in metropolitana.

Ecco la clip.

"You're a little far from home aren't you?"

See Keanu Reeves and Laurence Fishburne in #JohnWickChapter4 in theaters March 24!

Get your 🎟's NOW! —> https://t.co/vkcVlhA6xF pic.twitter.com/ljPgHxseJB — Fandango (@Fandango) March 3, 2023

Nel film troviamo altri interpreti storici della saga come Lance Reddick, ma anche attori e personaggi nuovi, come Rina Sawayama (Akira), Scott Adkins (Killa), Donnie Yen (Caine), Hiroyuki Sanada (Shimazu) e Clancy Brown (The Harbinger), in quello che sembra il capitolo più itinerante della saga, andando a toccare anche Parigi e il deserto mediorientale.

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.

Il film arriverà al cinema il 23 marzo.

