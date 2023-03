Daredevil: Born Again vedrà il ritorno del Punisher di Jon Bernthal

Jon Bernthal tornerà negli apprezzatissimi panni del Punisher in Daredevil: Bornagain, requel in preparazione per Disney+.

Un nuovo ripescaggio eccellente da parte di Marvel Studios in favore di un personaggio (e di un attore) precedentemente visto nei serial Marvel ex-Netflix: dopo Daredevil (Charlie Cox) e Wilson “Kingpin” Fisk (Vincent D’Onofrio) tocca ora al terzo personaggio e interprete più apprezzato tra quelli visti nella serie del Diavolo Custode: Frank Castle, AKA The Punisher, naturalmente di nuovo interpretato da Jon Bernthal per Daredevil: Born Again.

Le riprese, che avverranno a New York, sono previste già per il mese in corso, e sembra che i Marvel Studios credano davvero molto in questa nuova serie, a partire dal fatto che la prima stagione sarà spalmata su ben 18 episodi invece della classica mezza dozzina / nove puntate.

Purtroppo, non sono state rilasciate altre informazioni in merito alla trama, ai personaggi che coinvolgerà e se ci saranno altri ritorni eccellenti, come ad esempio Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones. Del resto, Marvel non è stata chiara (ma probabilmente non lo sarà mai) su quanto il Daredevil visto in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk sia lo stesso visto nelle serie Netflix.

