Babylon: le edizioni Home Video nel dettaglio

A pochi giorni dalla notte degli Oscar – dove è in lizza per tre Academy Awards – Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures annunciano che Babylon, la “scintillante” pellicola dello sceneggiatore e regista Damien Chazelle (già fautore di successi come La La Land e Whiplash), arriverà in DVD, Blu-Ray e SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray il 6 Aprile 2023. Le nuove edizioni sono già preordinabili su Fan Factory e sui migliori store online.

Vincitore di un Golden Globe per la Miglior colonna sonora e definito “uno spettacolo assoluto dall’inizio alla fine” e “stravagante, decadente… fenomenale”, Babylon offre uno spettacolo incredibile e un cast di primissimo livello, con Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Le edizioni Blu-Ray e SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray includeranno un Blu-ray Bonus dedicato ai seguenti contenuti extra:

Una tela panoramica chiamata Babylon – Il cast e la troupe di Babylon raccontano l’ispirazione e le motivazioni alla base di questa storia originale e lo sviluppo di questa epica impresa, nata dopo 15 anni di lavoro.

I costumi di Babylon – Scopri l’importanza dei costumi nello sviluppo dei personaggi del cast, le sfide che sono state affrontate e la minuziosa ricerca che si è svolta per creare più di 7.000 abiti per il film.

La colonna sonora di Babylon – Immergiti nel mondo del genio musicale di Justin Hurwitz per cogliere la maestria della composizione di una colonna sonora leggendaria che ha contribuito a rendere questo film un capolavoro.

Scene eliminate ed estese Babylon segue un cast ambizioso di personaggi – la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlet (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il sensazionale musicista (Jovan Adepo) e l’affascinante e potente performer (Li Jun Li) – che si sforzano di rimanere in cima alla chiassosa scena hollywoodiana degli anni ’20 e mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l’industria sta affrontando un grande cambiamento.

Leggi anche: