Weward e Save The Dogs camminano insieme per aiutare i cani dei senza dimora

Con l’app WeWard si cammina, si guadagna e si fa del bene: i punti accumulati si possono donare al progetto “Amici di Strada, Compagni di Vita” di Save the Dogs e aiutare così i cani dei senza dimora di Milano

Un aiuto concreto che possa coniugare l’attività fisica giornaliera, anche solamente con il cammino, e la solidarietà verso gli animali indifesi. Da sempre la ONLUS Save The Dogs ha abituato I suoi sostenitori a delle iniziative mai banali e soprattutto che vanno dritte al nocciolo della questione. L’ultima idea unisce proprio il camminare con la possibilità di donazione diretta agli amici indifesi a 4 zampe. Dal 3 marzo 2023 difatti si può sostentare Save the Dogs semplicemente camminando da soli, con gli amici o in compagnia dei fedeli amici a quattro zampe. Grazie alla collaborazione con WeWard, l’app che motiva oltre 3 milioni di persone a camminare e guadagnare punti, si possono donare i punti accumulati a sostegno del progetto “Amici di strada, Compagni di vita” dedicato ai cani dei senza dimora di Milano.

La Mission di Save The Dogs

L’associazione crede che l’uomo abbia il dovere morale di proteggere gli animali e lavora affinché vengano tutelati la loro dignità e il loro benessere. Poiché ritiene che il mondo stia affrontando un grave problema di sovrappopolamento canino e felino causato dall’uomo, da cui hanno origine tanto il randagismo endemico di alcuni territori quanto l’eliminazione e la prigionia di milioni di cani e gatti nei rifugi di tutto il mondo, si adoperano per ridurre le nascite incontrollate di queste specie animali e affinché quanti più cani e gatti adatti ad una vita domestica possano trovare una buona adozione. Parallelamente l’associazione lavora per migliorare il più possibile la qualità di vita dei cani e dei gatti che vivono per strada, là dove l’adozione non rappresenta una prospettiva praticabile per ragioni legate al loro comportamento o alla cultura locale. Questi obiettivi sono realizzabili non solo riducendo le nascite di cani e gatti, ma soprattutto potenziando l’anagrafe canina/felina, sensibilizzando i proprietari affinché diventino padroni responsabili, impegnandosi per una legislazione avanzata in materia di diritti animali e collaborando attivamente con tutti gli stakeholders (i soggetti coinvolti quali le municipalità, le unità sanitarie veterinarie, le scuole, le associazioni di veterinari etc.).

Donare è semplice, basta scaricare l’app da Google Play o Apple Store e poi registrarsi per creare il proprio profilo. Lo smartphone diventa cosi un contapassi utile a monitorare le camminate giornaliere. Più si cammina più si accumulano punti che vengono chiamati “Ward.” A fine giornata gli utenti convalidano i passi e accedono cosi alla sezione Regali e Donazioni. Cliccando su Save the Dogs i punti accumulati durante la giornata vengono automaticamente donati per sostenere il progetto “Amici di strada, Compagni di vita”.

WeWard sposa così la causa di Save the Dogs invitando i wewarder a donare i loro punti per raggiungere l’obiettivo di fornire 200 kit agli animali che vivono in strada a Milano. Ogni kit contiene i beni di prima necessità come cappottino, museruola, guinzaglio, antiparassitari, ciotola e cibo per migliorare il benessere dei cani e dei loro compagni di vita.

Con WeWard, l’app che motiva oltre 3 milioni di persone a camminare e guadagnare punti, si possono donare i punti accumulati a sostegno del progetto “Amici di strada, Compagni di vita”

Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati da WeWard – commenta Sara Turetta, Presidente e fondatrice di Save the Dogs and Other Animals – per questa collaborazione che permette di far incontrare due mondi, profit e non profit, creando una sinergia e un sostegno importante attraverso piccole azioni quotidiane. Da oggi la passeggiata con il proprio cane non sarà più solo un momento di condivisione, un modo per rilassarsi e mantenersi in forma, ma anche un’opportunità per fare del bene. Ci auguriamo che tutta la community di WeWard possa camminare con entusiasmo a sostegno del nostro progetto

Il progetto “Amici di strada, Compagni di vita”, avviato nel 2021, ha già permesso di raggiungere e aiutare oltre 70 cani dei senza dimora di Milano; aiutando gli animali si aiutano anche le persone. Infatti, l’amico a quattro zampe spesso è l’unico rapporto stabile della loro vita.

Ogni giorno, dovrai convalidare i tuoi passi ed entrare nella sezione “Regali” e “Donazioni” dell’app, cliccare su “Save the Dogs” e donare Ward.

In WeWard siamo sempre attenti a tutte le emergenze e, a riguardo – dichiara Fabrizio Conti, Country Manager Italy di WeWard – sentiamo anche di avere l’importante ruolo di sensibilizzare i nostri utenti su differenti tematiche sociali. Un progetto come quello sostenuto da Save The Dogs ci sta davvero a cuore. Abbiamo sempre sottolineato come le passeggiate con i nostri animali domestici siano uno degli antidoti principali contro la sedentarietà. Oggi siamo orgogliosi di poter collaborare con Save The Dogs e di dare la possibilità ai nostri utenti di aiutare, grazie ai loro passi, i tanti animali di compagnia che vivono, insieme ai loro padroni, per strada.

