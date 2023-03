The Last Of Us, la recensione dell’ottavo episodio

La recensione dell'ottavo episodio di The Last Of Us, Look for the Light, Ellie è la protagonista di cui avevamo bisogno

Ecco un nuovo, davvero nuovo, episodio di The Last Of Us. L’episodio precedente è connesso al nuovo solo per via della ferita di Joel, per il resto Look for the Light è un capitolo completamente inedito e non gemello con il precedente. Ellie è l’assoluta protagonista. Look for the Light ci mostra tutta la forza dalla giovane ragazzina. Ellie non è più la ragazza immune da difendere poiché la missione ha dettato questa regola, è in grado di proteggersi, salvarsi e salvare anche Joel. Ellie è intelligente, violenta e perspicace. Non si fida di nessuno e direi che fa assolutamente bene. Joel è l’unico con cui abbassa la guardia, lui è l’unica persona da cui si farebbe difendere. Peccato che Joel per gran parte del capitolo sia K.O. Spetta quindi ad Ellie proteggere entrambi e sopravvivere affinché una cura per l’epidemia si riesca prima o poi a trovare.

Finalmente dal 16 gennaio su Sky e Now Tv potete trovare disponibile, in contemporanea con l'uscita su HBO Max, il primo episodio dell'attesissima serie tv The Last Of Us. The Last Of Us è la nuova serie firmata HBO tratta dal famoso video gioco della Naughty Dog, casa di produzione che è stata coinvolta nel processo creativo dello show televisivo in tutto e per tutto.

Se il primo capitolo di The Last Of Us era una splendida introduzione della storia, con il secondo la serie ci catapulta nel vivo dell’azione e nel cuore della realtà post-apocalittica; col il terzo facciamo un piacevole passo indietro e ci allontaniamo dalla storia principale; con il quarto si torna ciò piedi per terra ma con il quinto è guerra vera fino all’ultimo respiro, che purtroppo termina in tragedia. Ancora una volta la serie è pronta a sorprenderci ed a mostrarci una nuova speranza. Sappiamo che The Last Of Us togli gioie e poi ne regala di nuove ai suoi spettatori. Così fa proprio nell’episodio 6 e nel settimo capitolo, due episodi che direi possiamo ancora una volta definire gemelli. La sofferenza di Joel ed il tentativo di salvarlo da parte di Ellie era il fil rouge della storia. Ora però si volta leggermente pagina, anche se non del tutto. In Look for the Light Joel ha riportato problematiche legate all’infezione a causa dei punti messi da Ellie per chiudere la ferita. Ellie è sola e deve proteggere Joel. Deve cacciare per procurare il cibo per entrambi e allo stesso tempo, se riesce, dovrebbe trovare una cura all’infezione di Joel. Si imbatte in due uomini che cercano di rubarle la preda quando improvvisamente comprende che le persone che potrebbero aiutarla in realtà la faranno presto prigioniera e cercheranno di uccidere Joel. Ellie è l’assoluta protagonista e Bella Ramsey dimostra di essere un’ottima interprete.

Il penultimo capitolo della prima stagione di The Last Of Us è adrenalina pura e conferma il consolidamento definitivo del rapporto tra Joel ed Ellie.

Come sempre prima di passare alla recensione ed all'analisi del terzo episodio di The Last Of Us (il tutto corredato da spiegazioni e quindi spoiler)

Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Look for the Light: Ellie una forza della natura

Ancora una volta The Last Of Us ci sorprende e ci regala un introduzione imprevedibile. In Look for the Light ad aprire le danze non sono Joel ed Ellie ma un nuovo gruppo di persone mai viste prima. Non siamo estranei al concetto di comunità, già nel sesto capitolo abbiamo capito che esiste la possibilità di sopravvivere alla pandemia riunendosi in comunità isolate al freddo dove il fungo non riesce a prosperare. Questa volta però comprendiamo subito che si tratta di una comunità molto diversa rispetto a quella che ci era stata presentata da Tommy, il fratello di Joel.

In questo paesino sperduto tra le montagne e la neve a guidare la comunità è un uomo che pare ricoprire sia la figura della guida spirituale che di quella politica per il gruppo. Effettivamente, come poi il personaggio stesso ammette, in periodi così buoi e difficili per l’umanità le persone hanno bisogno di credere in qualcuno, in un dio e di avere speranza. A loro serve una guida, una figura forte che sia in grado di indirizzarli verso la sopravvivenza del corpo e dello spirito. Come capiamo fin da subito, la comunità ha carenza di cibo e il “pastore” ed il suo fidato discepolo decidono di andare a caccia per verificare se riescono a procurarsi qualche preda per sfamare il gruppo nei prossimi giorni. È proprio qui che parte il collegamento con Joel ed Ellie.

Avevamo lasciato i nostri due protagonisti nella loro casa abbandonata con Ellie che cercava in tutti i modi di salvare Joel ricucendogli la ferita. Ritroviamo Ellie e Joel in una situazione molto simile. La giovane ragazzina sta controllando se la ferita del padre adottivo presenta infezioni e purtroppo è così. Ellie si accorge che si i punti che ha cucito sulla pelle di Joel sono riusciti a chiudere la ferita che ora non sanguina più. Allo stesso tempo però la ferita si sta inflettendo e Joel è febbricitante e non ha ancora ripreso coscienza. A tutto ciò si aggiunge il fatto che né Joel né Ellie hanno consumato un pasto decede nelle ultime giornate. Ellie è visibilmente affamata ed è consapevole che è necessario procacciare del cibo per sopravvivere. Così Ellie prende il fucile di Joel e si dirige a caccia. Incredibile ma vero la ragazzina ha imparato a sparare. Con un solo colpo mette a segno la preda: un grande cervo. Peccato che l’anima decida di accasciarsi nei pressi in cui si sono diretti il capo della comunità ed il suo fedele compare. Ellie li minaccia ma sappiamo bene che è il pastore ad avere il controllo, nonostante cerchi di dare l’impressione del contrario. I due giungono ad un accordo: medicine per Ellie in cambio di metà dell’animale.

Mentre il fidato comprare torna al villaggio per le medicine, Ellie ed il pastore iniziano una strana conversazione che si rivela illuminante per la piccola: l’uomo che Joel ha ucciso nell’episodio precedente per sopravvivere faceva parte della comunità di questo capitolo ed era il padre che tutti piangevano all’inizio dell’episodio. Tutti sanno che è stato un uomo con una ragazzina ad uccidere il padre della loro comunità e sono in cerca di vendetta. Ellie riesce a disinfettare la ferita di Joel ma la sua libertà dura per poco. I membri della comunità la catturano e cercano Joel. Ellie viene fatta prigioniera, inizialmente l’obbiettivo è quello di rieducarla e inserirla nella comunità ma visto che è un osso duro da conquistare il pastore si accorge che non c’è altra possibilità. La fama è tanta e, come hanno già fatto in passato, usano la carne umana per sfamarsi. Peccato che Ellie non sia affatto intenzionata di finire sul tavolo da pranzo. Inizia così una lotta all’ultimo respiro in cui Ellie si dimostra scaltra, violenta e agile. Mette a tappeto i suoi rapitori e riesce a fuggire. L’episodio termina con il rincontro tra Joel ed Ellie ed il chiaro segnale che il rapporto tra di loro è quello tra un padre ed una figlia. Joel per la prima volta chiama Ellie “piccola ragazzina”, un termine dolce, protettivo e che prima aveva usato solo con la figlia biologica Sarah. Joel ed Ellie sono ufficialmente figlia e padre.

Il finale è ad un passo

Con Look for the Light ci avviciniamo definitivamente al grande finale di stagione. Eppure solo a me sembra che la storia non sia arrivata ad un vero finale? Forse dobbiamo considerare il tutto secondo una prospettiva diversa. Quale era l’obbiettivo della prima stagione di The Last Of Us? Quante potrebbero essere le stagioni di The Last Of Us? Queste sono le domande che dobbiamo porci per poter comprendere se la serie è giunta al suo capitolo finale soddisfacendo tutte le nostre aspettative.

In primo luogo credo che l’obbiettivo della prima stagione di The Last Of Us fosse quello di introdurre gli spettatori all’universo di The Last Of Us, presentare a dovere la situazione sanitaria e l’epidemia, capire come si diffonde il contagio e come è evoluta la vita dell’uomo. Il tema portante della prima stagione di The Last Of Us è senza dubbio il legame tra Joel ed Ellie. La serie nella sua prima stagione doveva costruire il rapporto tra i due protagonisti, consolidare i personaggi e realizzare il legame. A mio avviso è riuscita a pieno nell’intento. Joel ed Ellie sono ben distinguibili dal resto dei personaggi televisivi e cinematografici ed il loro legame si è consolidato nel tempo in maniera graduale.

Per quanto riguarda quante stagioni avrà lo show… beh la domanda è parecchio difficile. In un periodo in cui le serie tv soffrono ad assicurarsi stagioni sequel, HBO va a colpo sicuro per la seconda volta, dopo The House of Dragon, con la seconda serie di The Last of Us. L’annuncio arriva dai canali ufficiali: un teaser col logotitolo della seconda stagione e un comunicato ufficiale, in cui i creatori e produttori dello show, Craig Mazin e Neil Druckmann, ringraziano i fan vecchi e nuovi. Non sappiamo ancora quando inizieranno a girare lo show, quanti episodi avrà la nuova stagione ne tanto meno sappiamo quando dubutterà sul piccolo schermo. Per ora abbiamo solo la certezza che The Last Of Us avrà almeno due stagioni. Sono onesta a mio avviso dovrà averne minimo 3 per poter sviluppare a dovere il grande e profondo progetto che è The Last Of Us. Tutto ovviamente dipenderà dal successo della serie. Se la nuova stagione dovesse andare bene come la prima sono certa che HBO promoverà senza troppi problemi lo show. Ora non ci resta che attendere lunedì prossimo per il grande finale di stagione di The Last Of Us.

In un periodo in cui le serie tv soffrono ad assicurarsi stagioni sequel, HBO va a colpo sicuro per la seconda volta, dopo The House of Dragon, con la seconda serie di The Last of Us. L’annuncio arriva dai canali ufficiali: un teaser col logotitolo della seconda stagione e un comunicato ufficiale, in cui i creatori e produttori dello show, Craig Mazin e Neil Druckmann, ringraziano i fan vecchi e nuovi. Noi ovviamente, che abbiamo già visto tutta la prima stagione, non possiamo che essere entusiasti e desiderosi di vedere nuovi capitoli della serie. Ancora non sappiamo quando inizieranno le riprese.