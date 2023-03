Stranger Things: ecco i regali a tema delle Uova di Pasqua Kinder

Anche quest’anno per le sue uova di Pasqua Gran Sorpresa la Kinder ha messo a disposizione dei brand di grande richiamo, e tra questi, per la prima volta, c”è anche Stranger Things. Qui di seguito vi mostriamo le immagini dei regali a tema Stranger Things delle Uova di Pasqua Kinder.

Eccole.

Si tratta di porta cellulari che hanno la forma di vari oggetti, tra cui una musicassetta, il Demagorgone ed un videogioco cabinato a tema Stranger Things.

Tra le novità riguardanti il brand, ricordiamo che a Milano verrà allestito il negozio ufficiale di Stranger Things, mentre entro fine anno a Londra andrà in scena un’opera teatrale sulla popolare serie TV.

Secondo la sinossi la storia sarà ambientata nel 1959 ad Hawkins. Il protagonista sarà il giovane Jim Hopper, ma non solo: Jim si troverà un giorno con la sua auto che non vuole partire, mentre la sorella di Bob Newby non vuole prendere sul serio il suo radio show preferito, e Joyce Maldonado è intenzionato a diplomarsi e ad andarsene via dalla città. E poi ci sarà l’arrivo ad Hawkins del giovane Henry Creel, che con la sua famiglia vuole lasciarsi allee spalle un oscuro passato.

La storia è stata scritta da Kate Trefry, su un soggetto dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Trefry. Mentre la produzione sarà di Stephen Daldry e Justin Martin che si occuperanno della regia. I biglietti per poter seguire l’opera saranno messi in vendita nella primavera.