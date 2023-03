Offerte Amazon: Meta Quest 2 da 256 GB con Golf+ e Space Pirate Trainer DX disponibile in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle di Meta Quest 2 da 256 GB con incluso Golf+ e Space Pirate Trainer DX a prezzo scontato. Il bundle è disponibile ora al prezzo di 477,99€, ossia con uno sconto del 13%. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato di questo pacchetto è 549.99€. Il prezzo attuale è il migliore del 2023. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il bundle in questione include il visore per la realtà aumentata Meta Quest 2 da 256 GB, ovvero il modello con maggior spazio di archiviazione, i due controller e due giochi: Golf+ e Space Pirate Trainer DX. Meta Quest 2 dispone di audio posizionale 3D, hand tracking e feedback tattile. Ricordiamo, inoltre, che questo visore non richiede l’uso di un computer per giocare.

