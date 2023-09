Meta Quest 2 da 128 GB con custodia in sconto con l’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle composto da Meta Quest 2 da 128 GB e la custodia ufficiale. Questo Pacchetto Iniziale propone uno sconto del 26%, ovvero di 136€. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo di listino di questo pacchetto è 519.98€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Meta Quest 2 da 128 GB è il visore per la realtà aumentata di Meta che permette di vivere l’esperienza VR senza fili e senza bisogno di un PC. La confezione include i due controller Touch, due batterie, la protezione in silicone, il distanziatore per occhiali, il cavo di ricarica e l’alimentatore. La custodia è perfetta per mettere al sicuro il visore e portarlo con sé senza rischi.

