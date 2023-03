Nothing Ear (2): annunciato l’evento di presentazione, mancano pochi giorni

L'evento di presentazione delle Nothing Ear (2) è atteso per il 22 marzo 2023, alle 16:00 italiane. Ecco cosa sappiamo...

A fine marzo, Nothing presenterà la nuova generazione dei suoi aricolari wireless. Le cuffie Nothing Ear (2) sono estremamente attese dai fan del marchio fondato da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus.

La prima generazione, tutto sommato, era andata piuttosto bene e l’azienda era riuscita a venderne 700mila unità nell’arco di pochi mesi. Tuttavia, all’epoca l’hype nei confronti della Nothing era ancora piuttosto elevato. Il brand era arrivato improvvisamente e Pei era stato estremamente bravo a conquistare l’interesse dei media e della stampa. Le Nothing Ear (1) sono state il primo prodotto della Nothing, successivamente è arrivato il primo telefono dell’azienda, il Nothing Phone (1).

L’evento di presentazione delle Nothing Ear (2) è atteso per il 22 marzo 2023, alle 16:00 italiane. I dettagli sulle nuove cuffiette sono ancora molto scarni. Nothing sostiene di aver lavorato attentamente per migliorare la qualità generale dell’audio. Nothing parla di una chiarezza superiore, spiegando che saranno un evoluzione degli auricolari attualmente in commercio.

Sarà interessante vedere se ci saranno degli importanti cambiamenti anche sotto al profilo del design, uno dei punti di forza del brand. Carl Pei ha ribadito più volte di voler garantire una certa coerenza di design trai diversi prodotti dell’azienda, in maniera simile a quanto è stata in grado di fare Apple nel corso degli anni. Forse, anche per questo motivo, le nuove Nothing Ear (2) non si distanzieranno più di tanto dalla prima generazione degli auricolari.