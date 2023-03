Elon Musk: il premio Oscar Alex Gibney realizzerà un documentario

Un film documentario su Elon Musk verrà realizzato dal regista premio Oscar Alex Gibney. Il filmmaker ha già lavorato a Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, Taxi to the Dark Side, Enron: The Smartest Guys in the Room, e Steve Jobs: The Man in the Machine.

Il progetto è stato descritto come:

Uno sguardo definitivo e senza filtri al percorso del miliardario CEO che ha guidato Tesla, SpaceX e Twitter.

Il documentario su Elon Musk sarà realizzato da Jigsaw Productions, che lavorerà assieme a Closer Media, Anonymous Content, e Double Agent, che saranno finanziatori del progetto. Ancora non è stato rivelato il partner che si occuperà della distribuzione.

Zhang Xin di Closer Media ha dichiarato: