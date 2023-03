Wolfestien, un nuovo capitolo è già in sviluppo stando ad un annuncio lavorativo

Un nuovo capitolo di Wolfestein potrebbe essere già in sviluppo. O almeno questo è quanto emerge dalla pubblicazione di un nuovo annuncio lavorativo da parte di MachineGames. Il team è ricerca di un UI/UX Artist da assumere a tempo indeterminato e tra le abilità accessorie, viene elencata: “familiarità con i personaggi, le serie e gli universi di MachineGames.”

Considerando che lo studio si è occupato essenzialmente della serie Wolfenstein, il riferimento è apparso piuttosto chiaro ed ha subito fatto pensare all’eventualità che il team sia già al lavoro su un possibile nuovo Wolfestein.

Inoltre, in un altro annuncio lavorativo viene espressa la ricerca di un programmatore di intelligenze artificiali, dove viene elencata: “Conoscenza dei bot multiplayer come rimpiazzi degli esseri umani. Conoscenza ed esperienza nella progettazione dei compagni del giocatore.” Un annuncio che fa pensare alla possibilità che il team stia cercando nuovi programmatori per lo sviluppo di uno spratutto online o quantomeno di un gioco con una forte componente online.

Già in passato era stata data conferma che il nuovo capitolo di Wolfenstein si farà e probabilmente i piani non sono cambiati. Naturalmente queste informazioni vanno prese come semplici speculazioni. Per saperne di più non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di MachineGames.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il team è attualmente al lavoro anche sul già annunciato gioco legato a Indiana Jones. Non si hanno ancora molte informazioni al riguardo, ma secondo gli ultimi rumor il gioco dovrebbe al momento trovarsi in piena fase di produzione.