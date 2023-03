Tesla ha abbassato il prezzo della Model 3 a trazione posteriore

Acquistare il modello entry-level della Tesla Model 3 sarà un po’ più economico, anche in Italia. Il produttore era rimasto tagliato fuori da alcuni incentivi approvati dal Governo: le sue vetture costavano troppo per poterne beneficiare.

Da qui la decisione di abbassare i prezzi, in modo da non regalare quote di mercato alla concorrenza. La necessità di rincorrere le politiche di incentivo dei governi non è una novità per Tesla, che in passato era stata costretta ad applicare una strategia simile anche negli USA e in altre parti del mondo.

Ora acquistare una Model 3 a trazione posteriore costa 41.490 euro, quanto basta per non sforare i limiti imposti dalla legge sull’Ecobonus. Il governo ha previsto che i consumatori non possano richiedere il bonus per l’acquisto di veicoli con un costo superiore a 42.700 euro, cioè 35mila euro senza IVA. Tesla ora rientra perfettamente all’interno dei requisiti. Prima del taglio di prezzo, una Tesla Model 3 a trazione posteriore costava 44.990 euro. Era fuori di circa 2.200 euro.

Nel comunicato Tesla ha specificato che il nuovo prezzo rimarrà in vigore fintanto che sarà possibile richiedere il bonus.

L'azienda ha anche annunciato di aver destinato al mercato italiano un gran numero di Tesla Model 3 a trazione posteriore, proprio per aiutare i suoi clienti a beneficiare degli incentivi statali.