Sei abbonato Sky? Puoi richiedere 3 mesi di Apple TV+ in regalo

Gli abbonati di Sky con decoder Sky Q e TV Sky Glass potranno godere di tre mesi gratuiti di Apple TV+, il servizio di streaming di film e serie televisive di Apple. Per ottenere il regalo, basta accedere all’area Fai da Te del proprio profilo Sky e selezionare la sezione Offerte per te, dove dovrebbe apparire il box “Offerta Sky e Apple TV+ senza costi aggiuntivi per i primi 3 mesi”.

Tra le nuove serie televisive che saranno disponibili su Apple TV+ nei prossimi mesi, spicca la terza stagione di Ted Lasso, che arriverà il 14 marzo, e l’atteso adattamento del videogioco Tetris, in arrivo il 31 marzo.

Alla scadenza dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 6,99 euro al mese. Tuttavia, se si desidera usufruire solo del regalo senza sottoscrivere un abbonamento, sarà sufficiente disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dei tre mesi.

Per poter riscattare il regalo, è necessario creare o avere un ID Apple e inserire un metodo di pagamento, che non verrà utilizzato se non al termine dei tre mesi. L’app di Apple TV+ è già disponibile per i dispositivi Sky Q e Sky Glass, ma non sarà possibile usufruire dell’offerta per chi ha già aderito alla Prova Sky Q. Il regalo potrà essere riscattato fino al 7 giugno e l’attivazione completata entro il 7 luglio.

A dicembre Sky aveva regalato a tutti i suoi abbonati Cinema un biglietto valido per un ingresso in centinaia di sale cinematografiche convenzionate. L’iniziativa fa parte di Sky Extra, un programma che ricompensa – con frequenti offerte e regali – i clienti più fedeli di Sky.