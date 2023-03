Miley Cyrus: in arrivo uno speciale su Disney+

Miley Cyrus arriverà di nuovo ad unirsi con la Disney per uno speciale in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+. Da poco è stato pubblicato online un teaser per Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions). Lo speciale sarà disponibile il 10 marzo.

Ecco il filmato.

Si tratta di una sessione di registrazione fatta in occasione dell’uscita dell’ottavo album di Miley Cyrus. Di recente la cantante ha scritto una lettera al suo alterego disneyano, Hannah Montana. Si tratta di uno scritto che ha emozionato tutti gli ex bambini e ragazzini che hanno seguito il percorso del personaggio nei suoi primi anni.

La stessa Miley Cyrus ha dichiarato nella lettera:

Ciao Hannah è da un po’ che non ci si vede, sono esattamente 15 anni. Da quando mi sono tolta quella frangia bionda per nascondere la mia identità. Poi ho indossato una vestaglia di spugna rosa vomito con una HM attaccata sopra il petto. Lì è dove avresti vissuto per sempre, non solo per me, ma per milioni di persone. Sebbene ti consideri un alterego, c’è stato un tempo in cui nella realtà tu hai rappresentato molto più della mia identità.