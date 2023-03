Mercedes annuncia un colossale impianto per il riciclo delle batterie delle auto elettriche

Sorgerà a Kuppenheim, in Germania, e, una volta a pieno regime, sarà in grado di riciclare fino a 2.500 tonnellate di batterie ogni anno.

Mercedes ha annunciato i progetti per costruire un imponente impianto per il riciclo delle batterie delle auto in Germania. Sarà uno dei più grandi ed importanti impianti di questo tipo in Europa.

Affinché le auto elettriche diventino realmente un alleato nella lotta contro i cambiamenti climatici, è fondamentale capire come ridurre l’impatto sull’ambiente dei componenti che sono necessari al loro funzionamento. A partire dalle batterie.

Capire come migliorare il processo di riciclo delle batterie, in modo tale da ridurre sul lungo periodo la necessità di estrarre enormi quantità di terre rare e altre risorse, è di straordinaria importanza. E i produttori di automobili lo sanno benissimo.

Mercedes ha annunciato il progetto per realizzare un enorme impianto per il riciclo delle batterie delle auto elettriche. Sorgerà a Kuppenheim, in Germania, e sarà uno dei più grandi ed importanti impianti di questo tipo in Europa.

Mercedes-Benz sostiene che una volta che l’impianto raggiungerà il suo pieno potenziale, sarà in grado di riciclare fino a 2.500 tonnellate di batterie ogni anno.

Mercedes-Benz sostiene che una volta che l’impianto raggiungerà il suo pieno potenziale, sarà in grado di riciclare fino a 2.500 tonnellate di batterie ogni anno. Le risorse recuperate dalle batterie esauste verranno impiegate per produrre almeno altre 50mila batterie all’anno.

E questo è solo l’inizio, perché man mano che i volumi di vendita delle auto elettriche aumenteranno, Mercedes prevede anche di ampliare e potenziare lo stabilimento, aumentando il numero di batterie riciclate ogni anno. Nella maggior parte dei casi, Mercedes dovrebbe essere in grado di recuperare fino al 96% dei materiali contenuti in ciascuna batteria esausta.