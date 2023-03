La Xiaomi Smart Band 8 sarà piuttosto diversa dal vecchio modello

Il produttore cinese Xiaomi ha depositato una nuova richiesta di certificazione presso un ente coreano. Il dossier rivela alcuni nuovi dettagli – e perfino alcune foto – di un prodotto inedito ed estremamente atteso: la nuova Xiaomi Smart Band 8.

Xiaomi ha ottenuto le certificazioni richieste all’ente coreano NRRA. Sebbene la certificazione non elenchi molti dettagli sulle specifiche del dispositivo, le foto allegate al dossier rivelano alcune nuove informazioni decisamente interessanti.

La Xiaomi Smart Band 8 è equipaggiata con una batteria DC 3.87V in polimero di ioni di litio, inoltre sarà dotata della tecnologia Bluetooth 5.1. Le foto mostrano la smartband, assieme ad un nuovo cinturino inedito e al cavo di ricarica.

Il prodotto viene elencato con il nome in codice M2239B2. Le foto svelano che la Smart Band 8 sarà dotata di un cinturino con un nuovo design, completamente rivisto rispetto al modello precedente. La cinghia ora si smonta in due pezzi, in modo simile a quanto avviene sul Redmi Watch 3.

Sembra anche che la smartband sia dotata di sensori leggermente diversi da quelli montati sulla Smart Band 7. È molto probabile che la Xiaomi Smart Band 8 verrà presentata entro aprile o maggio di quest’anno.