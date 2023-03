Chrome ti rivelerà quanta RAM sta consumando ogni finestra aperta

In questo modo, se il computer fa le bizze, l'utente potrà decidere in maniera consapevole quali schede chiudere per ridurre il carico sulla RAM.

Presto Google Chrome sarà molto più trasparente nello spiegarti in che modo influisce sulle prestazioni del tuo computer. Nello specifico, il browser ti rivelerà quanta RAM “sta consumando” ciascuna finestra che hai aperto.

Attualmente la funzione Memory Save ti dice quanta memoria ha liberato quando Chrome ha automaticamente messo in pausa una scheda sul tuo computer. La funzione è attivata di default a partire dall’aggiornamento Chrome 110. Un utente di Twitter ha scoperto che il browser potrebbe presto mostrarti anche l’uso specifico della memoria da parte di ogni scheda aperta. Per vedere l’informazione sarà sufficiente passare sopra alla scheda con il cursore del mouse.

Sarà anche possibile aprire il pannello gestione attività di Chrome e accedere da lì alle statistiche sull’uso della RAM da parte del browser. L’interfaccia mostra anche l’utilizzo della rete e della CPU per tutte le schede.

In questo modo, se il computer fa le bizze, l’utente potrà decidere in maniera consapevole quali schede chiudere per ridurre il carico sulla RAM.

La funzione, che è stata scoperta in una beta per sviluppatori di Chrome, sembra ancora piuttosto grezza. Non sappiamo quando sarà messa a disposizione del grande pubblico, ma potrebbero volerci ancora diversi mesi. Non resta che aspettare ancora un po’ per saperne di più.