Renfield: Nicolas Cage vorrebbe uno spin-off su Dracula

Nicolas Cage deve ancora apparire sul grande schermo nei panni di Dracula in Renfield, ma l’interprete avrebbe già interesse a realizzare in film spin-off dedicato al principe della notte. Ecco cosa ha dichiarato l’attore parlando con Total FIlm.

Qui sotto le sue parole:

Ci sono alcuni momenti del film in cui vedi negli occhi il pathos di Dracula. E questa cosa mi ha fatto pensare che un giorno mi piacerebbe fare un intero film in cui viene esplorata la psiche del personaggio. In Renfield non ho avuto il tempo di approfondire questo tipo di aspetto.

In precedenza lo stesso Nicolas Cage ha parlato delle ispirazioni per il suo Dracula, parlando in particolare di Christophe Lee.

Nel cast, oltre a Cage e Nicolas Hoult, ci sono Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez: Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

Sinossi:

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.