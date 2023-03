Questa estate Aston Martin presenterà la sua prima auto elettrica

In occasione della presentazione del suo rapporto finanziario per l’anno fiscale 2022, Aston Martin ha annunciato di voler rinnovare completamente tutta la sua gamma di automobili. Ne consegue che il produttore intende rinnovare le sue DBX, Vantage e le gran turismo DB11 e DBS.

Aston Martin ha annunciato l’arrivo imminente di almeno altre due vetture inedite. Si tratta della prima auto elettrica brandizzata Aston Martin, oltre che di un veicolo speciale in uscita quest’anno per celebrare i 110 anni del marchio.

“Guardando al futuro dell’azienda, abbiamo una pipeline spettacolare di modelli speciali in arrivo, incluso un modello esclusivo di Aston Martin che sarà lanciato durante il 2023 per celebrare il nostro iconico 110° anniversario“, ha detto il presidente esecutivo Lawrence Stroll in una presentazione.

L’azienda ha anche promesso di accelerare i suoi obiettivi di sostenibilità, contestualmente ha fissato una data di lancio per il suo primo veicolo BEV. “Le tempistiche della transizione elettrica rimangono invariate: inizieremo le consegne del primo PHEV (il Valhalla) nel 2024, il primo BEV verrà presentato nel 2025, mentre entro il 2030 elettrificheremo completamente la gamma di veicoli sportivi e dei SUV”, si legge in una diapositiva mostrata durante la presentazione.

La notizia che Aston avrebbe presentato un modello speciale per segnare il suo 110° compleanno era già emersa a gennaio, tuttavia i dettagli sono ancora molto pochi: non sappiamo di che tipo di auto di tratti, né tantomeno che aspetto avrà.