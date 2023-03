Hellboy: The Crooked Man – Jack Kesy sarà il protagonista

Per la produzione Hellboy: The Crooked Man è stato trovato l'interprete protagonista, che sarà Jack Kesy.

Arrivano delle novità sulla produzione del film Hellboy: The Crooked Man che ha trovato il suo interprete protagonista: stiamo parlando di Jack Kesy, attore già visto in produzioni come Deadpool 2 e la serie televisiva Claws.

Jack Kesy sarà il successore di David Harbour, che ha interpretato Hellboy nel lungometraggio sfortunato del 2019. The Crooked Man è una storia che si riferisce al fumetto di Mike Mignola del 2008 che racconta di un’avventura del character in Virginia negli anni Cinquanta, e di uno scontro con delle streghe e con The Crooked Man. Quest’ultimo sarebbe un uomo del diciottesimo secolo che, per le sue malefatte, è stato mandato all’inferno ma, in qualche maniera, è riuscito a uscirne per finire nel Ventesimo secolo.

Il regista Brian Taylor ha fatto le sue prime dichiarazioni sul progetto, dicendo che il suo obiettivo è quello di realizzare un film vitato ai minori. Ecco le sue parole: