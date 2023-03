Detective Pikachu: Jonathan Krisel dirigerà il sequel

Arrivano notizie importanti sulla produzione del film sequel di Detective Pikachu: da poco è stato annunciato il regista del progetto che sarà Jonathan Krisel. Si tratta del filmmaker che ha già lavorato a Portlandia.

La sceneggiatura del film è stata affidata a Chris Galletta. La notizia arriva dopo anni in cui la produzione è poco andata avanti, ma ora con il regista e lo sceneggiatori pronti a lavorare sul progetto sembra che il nuovo Detective Pikachu si sia predisposto per partire con i lavori sul set.

Il primo film su Detective Pikachu è uscito nel 2019. Ecco la sinossi:

Il mondo dei Pokémon prende vita! La prima avventura Pokémon live-action, POKÉMON Detective Pikachu, nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed il franchise multimediale di maggior successo di tutti i tempi.

I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche.

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso.

Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action.

Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.