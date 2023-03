Mario + Rabbids: Sparks of Hope, demo gratis ora disponibile sull’eShop

In concomitanza con l’arrivo del DLC Tower of Doooom, Mario+Rabbids: Sparks of Hope ha ricevuto oggi una demo gratuita che permette agli utenti di provare il gioco prima di effettuare l’acquisto. La demo è disponibile sin da ora per il download sull’eShop di Nintendo Switch.

La demo consente di esplorare buona parte del primo pianeta di affrontare il prologo del gioco. Un’ottima occasione per farsi un’idea più approfondita delle caratteristiche e delle meccaniche di questo interessante e coloratissimo strategico a turni.

Scopri un'anteprima dell'avventura cosmica che ti attende in #MarioRabbids Sparks of Hope con la demo gratuita, ora disponibile nell'#eShop! Prova il gioco gratuitamente: https://t.co/jctidPnFtX pic.twitter.com/SVUBmvsg5a — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 2, 2023

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e tantissimi altri partiremo alla volta di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark.

Nella nostra recensione di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, abbiamo sottolineato che “Se avete amato il primo capitolo, Mario + Rabbids Sparks of Hope potrebbe darvi gioie e dolori, ma date una possibilità al nuovo gameplay e non ve ne pentirete: un’esplosione di creatività che vale da sola il prezzo del gioco, anche perchè tutti gli altri aspetti non si confermano al livello del predecessore.”

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch.

