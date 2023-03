Stranger Things: l’opera teatrale prequel in scena a Londra a fine anno

Arrivano delle notizie molto interessanti per gli appassionati di Stranger Things: la popolare serie TV diventerà un’opera teatrale che uscirà a Londra, e che verrà portata in scena a fine anno al Phoenix Theatre. Secondo quanto annunciato si tratterà di un prequel dal titolo Stranger Things: The First Shadow.

Secondo la sinossi la storia sarà ambientata nel 1959 ad Hawkins. Il protagonista sarà il giovane Jim Hopper, ma non solo: Jim si troverà un giorno con la sua auto che non vuole partire, mentre la sorella di Bob Newby non vuole prendere sul serio il suo radio show preferito, e Joyce Maldonado è intenzionato a diplomarsi e ad andarsene via dalla città. E poi ci sarà l’arrivo ad Hawkins del giovane Henry Creel, che con la sua famiglia vuole lasciarsi allee spalle un oscuro passato.

La storia è stata scritta da Kate Trefry, su un soggetto dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Trefry. Mentre la produzione sarà di Stephen Daldry e Justin Martin che si occuperanno della regia. I biglietti per poter seguire l’opera saranno messi in vendita nella primavera.