Nightmare on Elm Street: Mike Flanagan ha scritto il soggetto per un nuovo film

Dopo aver lavorato a produzione tratte da Stephen King, e dopo aver realizzato serie cult come The Haunting of Hill House, Mike Flanagan vorrebbe dedicarsi ad un grande franchise: stiamo parlando di Nightmare on Elm Street. Il regista ha dichiarato di avere un soggetto pronto per un nuovo film.

Ecco le sue parole:

Sulla mia lista c’è qualcosa su Nightmare on Elm Street, sarebbe divertente. Ho una cosa a riguardo a cui ho lavorato per anni, ma sono un po’ intimorito dalla situazione riguardo ai diritti, nessuno sa a chi appartengano realmente. Anche i miei agenti mi hanno confermato questo fatto. Ho passato un intero anno a lavorare con Heather Langenkamp, e vorremmo entrambi farci qualcosa, ma nessuno sa darci indicazioni precise.

E proprio la Langenkamp aveva parlato in precedenza del suo desiderio di ridare vita al franchise.