Ligabue 30 anni in un giorno: il trailer del film in uscita il 20 marzo

In occasione dei trent’anni di carriera di Luciano Ligabue è in uscita il film dedicato all’evento di Campovolo 2022. Si tratta di un lungometraggio in uscita il 20, 21 e 22 marzo. Nel frattempo è stato diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

Non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 anni di carriera del Liga. I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso. Non mancano alcuni dei momenti salienti della serata che hanno visto sul palco, accanto al cantautore di Correggio, alcuni degli amici che hanno segnato la sua vita su e giù da un palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle, Mauro Pagani.

Marco Belardi presenta una produzione Friends&Partners e Riservarossa, in collaborazione con VISION DISTRIBUTION, in collaborazione con Claudio Maioli per Riservarossa Srl e Ferdinando Salzano per Friends&Partners SpA.