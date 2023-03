Kindred: la sinossi ufficiale e il trailer della serie Disney+ in uscita il 29 marzo

Il 29 marzo arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ la serie TV di FX intitolata Kindred, una storia tratta dal romanzo di Octavia E. Butler.

Qui sotto trovate il trailer.

Ecco la sinossi ufficiale:

Tratta dal romanzo “Kindred” di Octavia E. Butler, la serie è incentrata su Dana James, una giovane donna nera e aspirante scrittrice che ha sradicato la propria vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, senta tutto suo. Ma, prima di potersi ambientare nella sua nuova casa, viene violentemente trascinata avanti e indietro nel tempo. Si ritrova in una piantagione del XIX secolo, un luogo straordinariamente e intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non ha mai saputo facessero parte del suo retaggio, in questa esplorazione rivoluzionaria dei legami che uniscono.

La prima stagione completa disponibile dal 29 marzo su Disney+.