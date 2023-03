Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, nuovo video di gameplay da 10 minuti

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon torna a mostrarsi in un video di gameplay da 10 minuti pubblicato da Game Informer. Vediamo il filmato.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay da 10 minuti pubblicato da Game Informer. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra diverse sequenze di combattimento mettendo l’accento sulle caratteristiche del combat system e sul peculiare tratto stilistico dell’opera.

Nel filmato, vediamo anche come vengono sfruttati i poteri elementali di Cheshire, il cucciolo che la piccola Cereza porta con sé durante l’avventura. Oltre ai combattimenti e alle fasi esplorative, vengono mostrate anche alcuni sezioni iniziali della storia.

Annunciato con un trailer ai TGA 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è un particolare action adventure basato sulla serie di PlatinumGames che racconta con uno stile cartoonesco le origini di Cereza. Nel nostro provato, abbiamo sottolineato come, infatti, come Bayonetta Origins sposi rispetto agli altri titoli della serie “un’ambientazione completamente diversa: non ci sono più distese urbane, né cattedrali, bensì un mondo onirico fatto di illusioni da distruggere, che quasi ricorda un pastelloso libro di favole per bambini.”

Accompagna la giovane strega Cereza e il demone Cheshire nel loro viaggio in una foresta proibita popolata da fate in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch. Pagina dopo pagina, scopri le origini della Strega di Umbra in quest’avventura ispirata ai libri di fiabe – recita la descrizione ufficiale.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sarà disponibile dal 17 marzo 2023 in esclusiva su Nintendo Switch,