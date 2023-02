Wider presenta WiLder 60: il nuovo yacht sportivo di 18,6 metri

Il WiLder 60 è uno yacht planante di 18,6 metri creato dal cantiere Wider, noto per la sua innovazione nel campo della nautica.

Fin dalla sua nascita, Wider ha sempre cercato di sfidare le convenzioni. Il cantiere italiano ha creato progetti innovativi di superyacht e cruiser, come il sistema di propulsione ibrido seriale di cui è pioniere, e il catamarano altamente efficiente WiderCat 92, offrendo esperienze senza precedenti per armatori altrettanto visionari.

Quest’estate, Wider lancerà un nuovo progetto, chiamato WiLder, creato dal Centro Stile Wider, che unisce la tendenza futuristica del cantiere con un tocco di provocazione. WiLder è l’alter-ego di Wider, concepito per soddisfare il lato più avventuroso di chi ama i superyacht e il mare.

La prima unità sarà un audace yacht di 18,6 metri interamente in alluminio, che combina le caratteristiche di una chase boat e di un performance cruiser, segno della volontà dell’azienda di continuare a creare e conquistare nuovi territori. Il WiLder 60 è stato costruito con processi derivati dal mondo dei superyacht e con la grande cura per i dettagli tipica dell’artigianalità italiana.

L’estetica filante dello yacht è stata combinata con un’ingegneria rigorosa, che offre una piattaforma da 40 nodi per il divertimento degli armatori e completamente personalizzabile, con opzioni di costruzione su misura per soddisfare le esigenze individuali. Questo approccio che si può definire “sartoriale” alla costruzione di superyacht eleva il WiLder 60 da un semplice “modello tra i tanti” a un “pezzo unico”, dove ogni componente è irripetibile e speciale, proprio come il suo proprietario.