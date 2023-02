Shattered Heaven: trailer del primo “video-card-game” tutto italiano

A poco meno di due mesi dal lancio, Shattered Heaven, il roguelike strategico di Leonardo Production, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che rivela nuove informazioni sull’impianto narrativo. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra un mondo abbandonato, sospeso nel tempo e sepolto nella cenere dove l’umanità, colpevole di aver tradito Dio e aver causato la sua caduta, si ritrova maledetta e costretta a nutrirsi con quel poco che la terra diventata ostile e arida abbia ancora da offrire.

In questo mondo senza nome, quattro fazioni sono destinate a combattere per la sopravvivenza offrendo una vestale in sacrificio per compiere un rituale sanguinoso e crudele noto come la Guerra dell’Ascensione. Un viaggio ricco di personaggi dalle mille sfaccettature che si fanno portavoce di tematiche profonde e inclusive.

Annunciato lo scorso giugno a seguito del successo della campagna Kickstarter, Shattered Heaven è un nuovo roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche RPG sviluppato da Leonardo Productions, lo studio italiano nota per la visual novel investigativa Dry Drowing.

Nel corso dell’avventura saremo chiamati a prendere il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità uniche che renderanno l’esperienza di gioco varia e personalizzabile in base alla modalità di combattimento scelta. Non manca inoltre uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi in perfetto stile gioco di ruolo. Se siete interessati a scoprire di più su questo interessante roguelike, sappiate che è ora disponibile una demo gratuita su Steam che vi permette di provare il gioco.

Shattered Heaven sarà disponibile solo su PC (Steam) a partire dal 19 aprile 2023.