Pokémon: su eBay una settimana dedicata alla vendita di carte inglesi e giapponesi

Ecco la pagina di eBay dedicata alle aste dei Pokémon, per una intera settimana tematica di vendite.

La Pokémon mania non si spegne, anzi, durante il Pokémon Day il sito eBay ha lanciato un’intera settimana dedicata alle aste di carte inglesi e giapponesi. Tanti sono i pezzi da collezione in vendita, e tra tutti c’è anche Pikachu Ilustrator, considerato il Santo Graal delle carte Pokemon.

Il LINK per seguire le aste è QUESTO.

C’è anche una sezione dedicata ai pezzi più rari, e tra questi segnaliamo anche una vendita su un set italiano come la Pokemon base set 1st edition italiano I T A L I A N Booster Box Sealed. Qui sotto trovate alcune immagini dedicate al pezzo.

I pezzi in vendita si dividono tra aste vere e proprie e oggetti che si possono acquistare immediatamente, o per cui il venditore accetta anche una proposta.

Riguardo al pezzo più raro, ovvero Pikachu Illustrator, su eBay se ne possono trovare alcuni (uno in vendita ad un milione di euro). Mentre un altro che abbiamo già segnalato ha una base che parte da 500.000 dollari. Solo 36 persone hanno ottenuto tra il 1997 ed il 1998 questo pezzo rarissimo, e sono state distribuite tutte in Giappone. Solo 24 sono state successivamente gradate, mentre delle altre non si sa praticamente nulla.