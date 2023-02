Offerte Amazon: PlayStation 5 Standard con God of War Ragnarok disponibile

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul bundle che include PlayStation 5 Standard con God of War Ragnarok a un prezzo nettamente buono.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto e di procedere con l’acquisto: sebbene sia necessario pagare il prezzo pieno, al momento, considerando l’aumento dei costi di PS5 e la mancata disponibilità, risulta in ogni caso una buona occasione.

Il prodotto in questione si presenta attualmente al prezzo di 619,99€, il quale, trattandosi dell’edizione standard e includendo anche il nuovo gioco God of War Ragnarok è di sicuro particolarmente buono, considerando anche che l’hardware è passato anche in Europa a 549,99€ di per sé.

Abbiamo a che fare con un bundle che include la versione classica della console, e anche il gioco in questione, il che di conseguenza permette di accedere al titolo a un prezzo a dir poco stracciato, visto che questo è stato rilasciato da poco tempo.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.