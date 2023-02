Microsoft Flight Simulator: l’aereo più grande della storia sarà nel gioco, i ricavi del DLC finanzieranno il restauro di quello vero

Il più grande aereo del mondo è andato distrutto durante i primi giorni del conflitto in Ucraina, un anno fa. Ora, l’Antonov An-225 Mriya farà il suo debutto all’interno di Microsoft Flight Simulator. Il celebre aereo sarà disponibile a pagamento: i ricavi dalla vendita del DLC aiuteranno a finanziare il restauro dell’originale.

Il Mriya è stato costruito proprio in Ucraina, durante le fasi finali dell’Unione Sovietica. Era un aereo da trasporto a getto ultra-pesante con sei motori. Con un’apertura alare di oltre 88 metri, era l’aereo più grande mai costruito nella storia. Era anche il più pesante.

Il primo volo del colosso risale al 1988 e in origine era stato progettato per trasportare gli space shuttle dell’URSS. Successivamente è stato impiegato per trasportare carichi estremamente pesanti, come automobili, carri armati e altre risorse militari. Durante il Covid-19 era stato anche impiegato per trasportare i vaccini e le mascherine.

Il collasso dell’Unione Sovietica e la conseguente morte del programma spaziale della Russia hanno determinato anche la morte precoce del progetto Mriya: un secondo esemplare dell’aereo era in fase di costruzione, ma non fu mai completato.

L’Ucraina ora vuole ricostruire l’Antonov An-225 Mriya distrutto dai bombardamenti utilizzando proprio alcune delle parti del modello originale sopravvissute all’esplosione, oltre che parti del telaio incompiuto del secondo modello. Si stima che il progetto avrà un costo di almeno mezzo miliardo di euro.

La versione dell’Antonov An-225 Mriya per il Microsoft Flight Simulator è disponibile in sei livree, tra cui una dedicata all’Xbox Aviators Club. È già possibile acquistarlo su PC, mentre per Xbox Series X/S sarà disponibile tra qualche settimana. Il DLC ha un costo di 20€, che andranno interamente a finanziare il progetto per ricostruire l’aereo.