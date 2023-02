Fornace romana: un tesoro storico in mostra per i turisti

La scoperta di una fornace romana in provincia di Caserta, esattamente nel comune di San Prisco, è significativa poiché ridisegna il perimetro degli insediamenti romani nelle vicinanze dell’Appia. La fornace è unica nella sua grandezza in questa zona, vicino alla città antica di Capua, che veniva chiamata “la altera Roma” da Cicerone.

Dopo i primi reperti scoperti lo scorso novembre, sono stati effettuati dei lavori per mettere in luce l’imponente struttura di epoca romana. Venerdì scorso, è stato effettuato un sopralluogo con la partecipazione di diverse persone, tra cui l’arcivescovo di Capua, il soprintendente per l’archeologia, il sindaco di San Prisco e altri funzionari.