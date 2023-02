Fantastici Quattro 700 avrà settecento personaggi in copertina

Ecco la cover di Fantastici Quattro 700, che, per l'occasione, porterà in copertina settecento personaggi.

A maggio uscirà negli Stati Uniti Fantastic Four 700, il settecentesimo numero dei Fantastici Quattro che, per l’occasione avrà settecento personaggi presenti in copertina. Qui sotto potete vedere la copertina che è stata appena condivisa.

Ecco l’immagine.

L’albo uscirà il 14 maggio, e sarà realizzato da Ryan North e Iban Coello, con la cover variant di Scott Koblish (Marvel Comics #1000). Nell’immagine possiamo vedere tanti personaggi tra alleati e nemici dei Fantastici Quattro, tra cui Mole Man, Super-Skrull, Blastaar, Overmind, Annihilus, Ronan e Galactus.

L’albo sarà il settimo dell’attuale serie dei Fantastici Quattro e vedrà protagonista il Dottor Destino, intento in un viaggio nello Spazio per riparare ad un danno fatto da Reed Richards.

Lo stesso Scott Koblish ha dichiarato: