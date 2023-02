Daredevil: Born Again – Charlie Cox è già a New York per l’inizio delle riprese (video)

Ecco un video in cui troviamo Charlie Cox presente a New York, pronto per l'inizio delle riprese di Daredevil: Born Again.

Manca poco all’inizio delle riprese di Daredevil: Born Again, l’attesissima serie TV dei Marvel Studios che riporterà Charlie Cox a vestire i panni del supereroe della Casa delle Idee. E proprio l’interprete protagonista è stato avvistato già a New York, pronto per l’inizio delle riprese.

Ecco il video.

Video footage of Charlie Cox in NYC only days before 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' reportedly starts filming. Details inside: https://t.co/6qQ2iYj7mQ pic.twitter.com/X5Gcn9G3q1 — MCU – CoveredGeekly (@MCU_Covered) February 27, 2023

Nei giorni scorsi sono stati individuati sul web diversi contenuti di membri della produzione di Daredevil: Born Again, che si sono fatti intravedere nella Grande Mela, pronti per l’avvio dei lavori sul set. Le riprese del telefilm inizieranno a brevissimo.

Ricordiamo che Daredevil: Born Again consisterà in 18 episodi, e sarà una serie televisiva che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+, e avrà come protagonisti Chiarlie Cox e Vincent D’Onofrio. A sviluppare il telefilm su Daredevil ci saranno Matt Corman e Chris Ord.

