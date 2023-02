The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà dei DLC? Il sito Nintendo lo suggerisce

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà dei DLC, stando a quanto riportato sul sito ufficiale del gioco.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom avrà dei DLC. O almeno questo è quanto rivela il sito ufficiale del gioco con una nota in fondo alla pagina che cita l’esistenza di DLC per il nuovo gioco della saga di Link. Nella frase riportata sul sito, infatti, si legge chiaramente:

La versione completa del gioco è richiesta per usare i DLC, venduto separatamente”

Una precisazione che svelerebbe dunque l’arrivo future espansioni, ma che non è presente nella versione italiana del sito. Ovviamente, resta da capire se il termine DLC si riferisce ad espansioni o ad elementi estetici, ma non è da escludere che si riferisca più in generale alla presenza di contenuti aggiuntivi che includono sia skin che espansioni. In ogni caso, presenza di DLC per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom resta molto probabile, visto e considerato che anche Breath of the Wild ne è provvisto.

In attesa di ricevere ulteriori conferme, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è tornato a mostrarsi in occasione dell’ultimo Nintendo Direct con uno spettacolare nuovo trailer che ci ha permesso di vedere nuovamente in azione il gioco. Il filmato che mescola cut-scene e spezzoni di gameplay mostra Link padroneggiare nuove abilità nelle sconfinate distese di Hyrule e non solo.

Questo nuovo capitolo della serie si svolgerà, infatti, anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e Link potrà sfruttare diversi strumenti per muoversi tra le nuvole come il suo aliante e persino una sorta di ascensore magico che gli permette di risalire verso l’alto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Swicth.I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.