The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo trailer dal Nintendo Direct

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’attesissimo sequel di Breath of the Wild, è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct di questa sera. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette finalmente di dare un nuovo sguardo al gioco e cogliere maggiori dettagli su quelle che saranno le novità introdotte in questo sequel. Vediamo il filmato:

Nonostante il gioco si sia mostrato già due volte, i dettagli sul nuovo titolo in arrivo su Nintendo Switch in realtà sono ancora molto scarsi. Sappiamo che la prossima avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule, ma non abbiamo ancora avuto modo di vedere sezioni estese di gameplay. Data la vicinanza della data d’uscita, è probabile che Nintendo stia già pensando ad un Direct monografico completamente dedicato al gioco (come successo per Xenoblade Chronicles 3) per permetterci di ricevere informazioni più approfondite al riguardo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Swicth.I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.