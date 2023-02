Pianta aliena: impatti e pericoli dell’invasione

L’invasione sta avendo un impatto significativo sulla flora e fauna locale, e gli esperti stanno studiando le possibili conseguenze a lungo termine per l’ecosistema marino e per l’economia locale. Uno studio pubblicato sulla rivista accademica “Mediterranean Marine Science” ha rivelato che lungo le coste del Salento si è verificata un’invasione di Halophila stipulacea, una pianta aliena che è stata introdotta nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez poco tempo dopo la sua apertura.

L’evento ha portato alla crescita di praterie di Halophila stipulacea lungo le coste salentine, il cui impatto sull’ecosistema marino locale e sull’economia locale è attualmente oggetto di studio da parte degli esperti. Gli autori dello studio, Luigi Musco e Andrea Toso, appartenenti al Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento e al National Biodiversity Future Center, hanno dichiarato che la presenza della pianta aliena ha creato un nuovo habitat lungo le coste del Salento che richiede un costante monitoraggio.

Secondo Musco, l’invasione di specie aliene nei mari rappresenta uno dei principali pericoli nei confronti della biodiversità delle coste e le specie capaci di modificare gli ecosistemi. La presenza di Halophila stipulacea in Puglia era stata praticamente ignorata fino all’anno precedente, quando sono state scoperte estese e dense praterie di questa pianta in località turistiche come Otranto, Gallipoli e Nardò. Musco ha sottolineato che è importante tener conto degli effetti che la pianta può avere sugli habitat e sulla fauna marina locale, senza però generare allarmismo.