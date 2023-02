Fubar: Arnold Schwarzenegger nel teaser della serie Netflix

Arnold Schwarzenegger è tornato in un ruolo action, e sarà il protagonista della serie Fubar che verrà distribuita direttamente su Netflix. Da poco è stato diffuso il teaser.

Ecco il filmato.

La storia si basa sul rapporto particolare che hanno un padre ed una figlia, che ad un certo punto della vita scoprono di essere entrambi degli agenti della CIA. In questo progetto si alterneranno humour e azione. Il telefilm sarà diviso in otto episodi complessivi.

Ecco cosa ha detto l’interprete di Conan il barbaro e Terminator sul progetto:

Ovunque vado le persone mi chiedono di fare una commedia action come True Lies, e così è venuto fuori Fubar. Sono sicuro che vi farà saltare il sedere e ridere, e non solo per due ore, ma per un’intera stagione.