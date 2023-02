Droni 5G: la precisione delle consegne offerta da Telefónica

Il progetto pilota di Telefónica, che utilizza le tecnologie C-V2X e RTK per la localizzazione precisa, ha lo scopo di valutare l’efficacia della rete 5G nell’implementazione di servizi con droni in ambienti urbani. Il programma prevede il volo di diversi droni che comunicano tra di loro e con altri elementi urbani per effettuare la consegna di un pacchetto in un punto di raccolta mobile, evitando eventuali ostacoli.

Nel progetto pilota di Telefónica per la consegna di pacchi con droni connessi tramite 5G, sono stati implementati vari casi d’uso. Il primo caso consiste nella coordinazione del traffico tra due droni, in cui uno dei droni si ferma per permettere all’altro di passare evitando così una collisione, per poi riprendere il proprio percorso. Il secondo caso riguarda l’avviso di una zona a accesso limitato tramite un beacon posizionato a terra che indica costantemente la sua posizione. Quando il drone rileva di entrare in questa zona limitata, esce da essa e continua la sua rotta intorno ad essa.

Il terzo caso prevede la consegna di un pacco in un punto di raccolta mobile dotato di un beacon che invia la sua posizione periodicamente. In questo modo, il drone può atterrare con precisione presso il punto di consegna. Tutto ciò è monitorato tramite una piattaforma di controllo aereo che localizza in tempo reale tutti i droni e i beacon, mostrando le informazioni e i messaggi di comunicazione che vengono scambiati.