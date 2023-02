Drone ritrova adolescente scomparso

Il giovane si era smarrito nella contea di Cherokee, nella Carolina del Nord, mentre stava esplorando l’area di Camp Creek della diga di Hiwassee. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Wolf Creek, l’adolescente era nuovo nella zona e si è perso. I vigili del fuoco di Hiwassee Dam e Wolf Creek sono stati avvisati della scomparsa dell’adolescente lunedì pomeriggio. Eric Curtis e il suo equipaggio, insieme ad altri soccorritori, hanno allestito un posto di comando vicino alla zona dove l’adolescente si era smarrito e hanno iniziato a cercarlo.

La priorità era quella di cercare le zone più difficili da raggiungere prima del calare del buio, in particolare quelle con cascate d’acqua e altri pericoli. In seguito, Curtis ha deciso di far intervenire il team di West Polk Fire and Rescue e utilizzare i loro droni per coprire più terreno. Patrick Kellam, un pilota di droni dei servizi di gestione delle emergenze della contea di Hamilton, insieme ad un altro pilota, si sono recati in North Carolina per aiutare nella ricerca dell’adolescente disperso.

Dopo quasi due ore di volo su una zona boscosa, Kellam ha riferito di non aver trovato nulla, ma ha deciso di tentare un ultimo volo prima della pioggia imminente. Durante questo volo, Kellam è stato in grado di individuare una firma termica e, man mano che si avvicinava, ha notato che aveva la forma di un essere umano. Il pilota ha scoperto che la firma termica individuata corrispondeva all’adolescente disperso e gli equipaggi di terra sono stati immediatamente guidati sul posto per recuperarlo e portarlo in salvo. Secondo l’esperto, la tecnologia dei droni e la termografia rendono le ricerche molto più semplici e consentono l’accesso a zone difficili da raggiungere a piedi o su strade non accessibili. La termografia, in particolare, è stata molto utile in questo caso, poiché ha permesso di individuare l’adolescente anche in una zona boscosa.