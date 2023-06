Il netturbino ritrova antiche statue di bronzo, succede in Toscana

Una delle più notevoli scoperte archeologiche italiane degli ultimi decenni: statue etrusche e romane estratte dal fango in Toscana grazie netturbino in pensione

Questo mese verrà esposta una delle più notevoli scoperte archeologiche italiane degli ultimi decenni: statue etrusche e romane estratte dal fango in Toscana grazie anche all’intuizione di un netturbino in pensione. Circa due dozzine di statue di bronzo dal III secolo a.C. al I secolo d.C., estratte dalle rovine di un antico stabilimento termale, saranno esposte al Palazzo del Quirinale di Roma a partire dal 22 giugno, dopo mesi di restauro. Quando la scoperta è stata annunciata a novembre, gli esperti l’hanno definita la più grande collezione di statue di bronzo antiche mai rinvenuta in Italia e l’hanno acclamata come una scoperta che avrebbe “riscritto la storia”. Le statue sono state rinvenute nel 2021 e nel 2022 nel villaggio collinare di San Casciano dei Bagni, tuttora sede di popolari terme, dove gli archeologi sospettavano da tempo che potessero essere scoperte rovine antiche. Gli scavi sono iniziati nel 2019 su un piccolo appezzamento di terreno accanto ai bagni pubblici di epoca rinascimentale del paese, ma settimane di scavi hanno rivelato “solo tracce di alcuni muri”, ha dichiarato il sindaco di San Casciano, Agnese Carletti. Poi l’ex addetto ai rifiuti Stefano Petrini ha avuto “un’intuizione”, ricordando che anni prima aveva visto pezzi di antiche colonne romane su un muro dall’altra parte dei bagni pubblici. Le colonne erano visibili solo da un giardino abbandonato che un tempo apparteneva al suo amico, il defunto fruttivendolo di San Casciano, che vi coltivava frutta e verdura da vendere nel negozio del paese. Quando Petrini vi portò gli archeologi, questi capirono di aver trovato il posto giusto.

Oltre alle statue anche ciocche di capelli, noccioli di pesche

Emanuele Mariotti, responsabile del progetto archeologico di San Casciano, ha detto che la sua squadra si stava “disperando” prima di ricevere la soffiata che ha portato alla scoperta di un santuario al centro dell’antico complesso termale. Le statue rinvenute erano offerte di romani ed etruschi che si rivolgevano agli dei per ottenere la salute, così come le monete e le sculture di parti del corpo come orecchie e piedi recuperate dal sito. Uno dei reperti più spettacolari è il bronzo del “ragazzo magro”, una statua alta circa 90 cm di un giovane romano con un’apparente malattia alle ossa. Un’iscrizione riporta il suo nome come “Marcius Grabillo”. “Quando è apparso dal fango, ed era quindi parzialmente coperto, sembrava il bronzo di un atleta… ma una volta ripulito e visto bene era chiaro che era quello di un malato“, ha detto Ada Salvi, archeologa del Ministero della Cultura per le province toscane di Siena, Grosseto e Arezzo. Salvi ha detto che sono state recuperate anche tracce di offerte più insolite, tra cui gusci d’uovo, pigne, noccioli di pesche e prugne, strumenti chirurgici e una ciocca di capelli ricci di 2.000 anni fa. Secondo gli archeologi, il ritrovamento di questi elementi aiuta a capire meglio come i Romani e gli Etruschi vivevano il nesso tra salute, religione e spiritualità.

Il tesoro preservato grazie alle terme

Il santuario fu sigillato all’inizio del V secolo d.C., quando l’antico complesso termale fu abbandonato, lasciando le sue statue preservate per secoli dal fango caldo delle terme. Gli scavi riprenderanno a fine giugno. Mariotti ha detto che “è certo” che nei prossimi anni ne verranno trovate altre, forse anche le altre sei o dodici statue che, secondo un’iscrizione, sarebbero state lasciate da Marcius Grabillo. Dopo la mostra di Roma, le statue e gli altri reperti troveranno una nuova casa in un museo che le autorità sperano di aprire a San Casciano entro i prossimi due anni. Petrini spera che i tesori portino “lavoro, cultura e conoscenza” al suo villaggio di 1.500 abitanti, che sta lottando contro lo spopolamento come gran parte dell’Italia rurale.