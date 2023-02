Drone Economy: disponibili nuovi servizi aziendali

Secondo importanti ricerche internazionali, il mercato enterprise registrerà una crescita annuale di almeno il 20% nei prossimi anni, escludendo lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto. La sfida principale sarà integrare le immagini e i dati acquisiti dai droni, che utilizzano sensori termografici, laser e multispettrali, con i più avanzati sistemi di analisi digitale e di intelligenza artificiale. I settori in cui i droni verranno utilizzati in poco tempo includono l’agricoltura di precisione, il controllo del territorio, la logistica e lo sviluppo urbano.

L’utilizzo dei droni non solo permette di sviluppare nuovi servizi come le riprese video e l’analisi dei dati nell’agricoltura di precisione, ma può anche migliorare l’efficienza dei processi aziendali che richiedono il controllo delle infrastrutture, come i cantieri, le linee ferroviarie e le reti di distribuzione di elettricità e gas. I droni offrono vantaggi economici, garantiscono la sicurezza sul lavoro, ad esempio durante la sorveglianza e la verifica di grandi opere come ponti, tralicci o torri eoliche, e contribuiscono alla sostenibilità ambientale grazie alla propulsione elettrica. Anche in Italia, il settore dei droni sta attirando l’attenzione di un numero sempre maggiore di aziende.

Tra le aziende che si stanno organizzando c’è Flowdron, una società italiana che offre servizi tramite droni come la fotogrammetria, l’agricoltura di precisione, il controllo delle infrastrutture, la logistica e la sicurezza per grandi e medie aziende, e gestisce anche una piattaforma di incontri tra piloti e piccole medie imprese. Si tratta di una piattaforma digitale che favorisce lo scambio di informazioni fra produttori, operatori e professionisti che operano con droni. L’azienda è in grado di connettere la componente dronistica con l’automazione industriale e sta conducendo programmi sperimentali nel controllo di cantieri ferroviari attraverso l’utilizzo di droni e tecnologie di Intelligenza Artificiale.