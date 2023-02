Dead Boy Detectives: la serie spin-off di Sandman passa a Netflix

Doveva essere un lavoro di HBO Max, ma la “palla” del progetto è passata direttamente a Netflix: è questa la sorte di Dead Boy Detectives, la serie TV spin-off di The Sandman. Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, il progetto, che fa comunque parte del marchio DC, non interessa a James Gunn e Peter Safran.

I due CEO dei DC Studios avrebbero in mente di creare cinque serie TV interconnesse a Peacemaker, e perciò non ci sarebbe spazio per Dead Boy Detectives. Inoltre HBO Max non avrebbe potuto immettere sul mercato la serie fino al 2024, ed anche per questo motivo si è provveduto a spostare lo show da un’altra parte.

La realizzazione del progetto è stata affidata a Steve Yockey, che lavorerà affiancato da Beth Schwartz (Arrow) per Warners e Berlanti Productions. George Rexstrew e Jayden Revri sono gli interpreti dei due protagonisti, Edwin Payne e Charles Rowland. Il progetto è stato descritto come “una storia di fantasmi che esplora i temi della perdita e della morte attraverso i character di Edwin Payne e Charles Rowland … e del loro amico in vita, Crystal Palace. Può sembrare una detective story vintage, ma è molto più dark e acida.”

Kassius Nelson (Last Night in Soho) sarà Crystal, e ci saranno anche Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura e Jenn Lyon.